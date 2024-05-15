США объявили дополнительные $2 млрд помощи Украине

Энтони Блинкен (Фото: ОП)

Соединенные Штаты выделят дополнительные $2 млрд. финансовой и военной помощи для Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Киеве с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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"У нас есть дополнительная помощь, которая сейчас в пути. На самом деле, некоторая помощь уже прибыла. Но я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные $2 миллиарда финансовой и военной помощи Украине", – сказал Блинкен.

Как отметил госсекретарь США, в рамках этой помощи будет создан первый в своем роде фонд для оборонных предприятий.



По его словам, фонд будет работать для скорейшего предоставления Силам обороны необходимого вооружения, инвестирования в оборонную промышленность Украины и закупки оружия для государства из других стран.

Он подчеркнул, что США пытаются ускорить процесс передачи украинским бойцам боеприпасов, бронированных машин и рэкетов для противовоздушной обороны.



Главным приоритетом сейчас является предоставление Украине дополнительных систем ПВО, отметил Блинкен.



"Мы сфокусированы в наших разговорах на деталях того, что мы делаем, чтобы найти больше ПВО и доставить их [системы] Украине. Я могу сказать, что для нас это является приоритетным вопросом", – сказал госсекретарь США.

10 мая США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн.

В его рамках ВСУ получат ракеты для систем Patriot и HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

11 мая Associated Press писало, что Госдеп США одобрил срочную продажу Украине трех дополнительных систем HIMARS.

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