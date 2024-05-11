Госдеп США одобрил срочную продажу Украине трех HIMARS – AP

HIMARS (Фото: EPA)

Государственный департамент США одобрил срочную продажу Украине трех дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило издание Associated Press.

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Стоимость вооружения – около $30 млн. Приобретение систем залпового огня HIMARS для Вооруженных Сил Украины профинансирует правительство Германии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что существует чрезвычайная ситуация, при которой есть потребность в немедленной продаже Украине необходимого оружия. Все три системы поступят Украине из запасов американской армии.

M142 HIMARS – американская реактивная артиллерийская система, производство которой началось в начале 2000-х годов. Пусковую установку можно использовать как РСЗО с высокоточными боеприпасами разной дальности или как оперативно-тактический ракетный комплекс для пуска баллистической ракеты малой дальности M57 ATACMS на расстояние до 300 км.

Система предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки.

9 мая немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что страна закупит у США три ракетных системы HIMARS для Украины.

10 мая США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $ 400 млн.

В его пределах ВСУ получают ракеты для систем Patriot и HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

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