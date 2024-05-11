Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох HIMARS – AP

HIMARS (Фото: EPA)

Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це повідомило видання Associated Press.

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Вартість озброєння – близько $30 млн. Придбання систем залпового вогню HIMARS для Збройних Сил України профінансує уряд Німеччини.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу Україні необхідної зброї. Усі три системи надійдуть Україні з запасів американської армії.

M142 HIMARS – американська реактивна артилерійська система, виробництво якої почалось на початку 2000-х років. Пускову установку можна використовувати як РСЗВ з високоточними боєприпасами різної дальності або як оперативно-тактичний ракетний комплекс для пуску балістичної ракети малої дальності M57 ATACMS на відстань до 300 км.

Система призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної й вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки.

9 травня німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна закупить у США три ракетні системи HIMARS для України.

10 травня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на $400 млн.

У його межах ЗСУ отримають ракети для систем Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння.

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