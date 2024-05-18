Умеров о наступлении в Харьковской области: ВСУ стабилизируют ситуацию, но нужно оружие
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ситуация на линии фронта возле Харькова "сложная, но она находится под контролем". Однако, по его словам, Силы обороны нуждаются в большем вооружении и это сейчас главная проблема. Об этом министр рассказал в интервью CNN.
Умеров заявил, что Силы обороны стабилизируют ситуацию, но Украина все еще нуждается в помощи в виде большего количества оружия: ракет, средств противовоздушной обороны, артиллерии.
"Это то, что является проблемой по состоянию на сейчас. Следовательно, мы привлекли большее количество людей, но нам нужно больше оружия", – сказал он.
Министр обороны отметил, что россияне ведут обстрелы мирного населения и городов рядом с госграницей.
"Мы даем им (армии РФ. – Ред.) отпор. Мы хотим спасти человеческие жизни, поэтому проводим эвакуацию граждан в Харьков. Именно оттуда (из городов рядом с государственной границей. – Ред.) мы эвакуируем людей, чтобы они не попадали под российские обстрелы", – сказал он.
Говоря о ближайших планах российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины, Умеров отметил, что его цель не меняется.
"Он (Путин. – Ред.) хочет, чтобы Украина исчезла как независимое и суверенное государство. Он хочет, чтобы украинцы исчезли как этнос. И чтобы мы не были членом НАТО. Он хочет расширить фронт, чтобы растянуть украинские силы. Также он пользуется тем, что есть задержка в поставках оружия в Украину", – сказал министр обороны.
- 17 мая Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области. Армия РФ смогла продвинуться максимум на 10 км.
- По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.
- Кроме того, он сообщил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в области, и сейчас они находятся примерно на первой линии.
- В Генштабе проинформировали, что по состоянию на утро 17 мая на севере Харьковской области продолжается одно боестолкновение в районе Старицы. В Волчанске идет работа по усилению обороны и улучшению тактического положения.
Читайте также: В НАТО говорят: У РФ нет сил и возможностей для стратегического прорыва под Харьковом