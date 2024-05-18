Умеров о наступлении в Харьковской области: ВСУ стабилизируют ситуацию, но нужно оружие

Министр обороны отметил, что россияне ведут обстрелы мирного населения и городов рядом с госграницей

Рустем Умеров (Фото: Telegram)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ситуация на линии фронта возле Харькова "сложная, но она находится под контролем". Однако, по его словам, Силы обороны нуждаются в большем вооружении и это сейчас главная проблема. Об этом министр рассказал в интервью CNN.

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Умеров заявил, что Силы обороны стабилизируют ситуацию, но Украина все еще нуждается в помощи в виде большего количества оружия: ракет, средств противовоздушной обороны, артиллерии.

"Это то, что является проблемой по состоянию на сейчас. Следовательно, мы привлекли большее количество людей, но нам нужно больше оружия", – сказал он.

Министр обороны отметил, что россияне ведут обстрелы мирного населения и городов рядом с госграницей.

"Мы даем им (армии РФ. – Ред.) отпор. Мы хотим спасти человеческие жизни, поэтому проводим эвакуацию граждан в Харьков. Именно оттуда (из городов рядом с государственной границей. – Ред.) мы эвакуируем людей, чтобы они не попадали под российские обстрелы", – сказал он.

Говоря о ближайших планах российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины, Умеров отметил, что его цель не меняется.

"Он (Путин. – Ред.) хочет, чтобы Украина исчезла как независимое и суверенное государство. Он хочет, чтобы украинцы исчезли как этнос. И чтобы мы не были членом НАТО. Он хочет расширить фронт, чтобы растянуть украинские силы. Также он пользуется тем, что есть задержка в поставках оружия в Украину", – сказал министр обороны.

Карта: Deepstate

17 мая Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области. Армия РФ смогла продвинуться максимум на 10 км.

По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.

Кроме того, он сообщил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в области, и сейчас они находятся примерно на первой линии.

В Генштабе проинформировали, что по состоянию на утро 17 мая на севере Харьковской области продолжается одно боестолкновение в районе Старицы. В Волчанске идет работа по усилению обороны и улучшению тактического положения.

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