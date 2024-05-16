В НАТО говорят: РФ не имеет сил и возможностей для стратегического прорыва под Харьковом

Кристофер Каволи (Фото: EPA)

Армия России под Харьковом может прибегать к локальным атакам, но у нее нет достаточного количества войск и возможностей для достижения стратегического прорыва в этом направлении. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи по итогам встречи Военного комитета Альянса в Брюсселе, цитирует издание "Укринформ".

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Он подчеркнул, что россияне не имеют достаточного количества войск для того, чтобы достичь стратегического прорыва.

"Мы не верим в это. Более того, они не имеют навыков и возможностей, чтобы это сделать, чтобы провести большую операцию и воспользоваться любым локальным прорывом для достижения стратегического преимущества", – отметил Каволи.

В то же время, по словам военного, Россия имеет возможности для осуществления определенных локальных наступлений, и они реализуют такие наступления, что приводит к потерям на местном уровне.

"Я нахожусь в очень тесном контакте с нашими украинскими коллегами и уверен, что они контролируют ситуацию", – заверил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

Вооруженные Силы Украины остановили активное продвижение российских оккупантов по территории Харьковской области, однако пока не удалось стабилизировать линию фронта.

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