Россияне убили гражданского мужчину в Волчанске: в полиции рассказали детали

Мужчина отказался подчиниться приказам российских военных, а всех остальных людей, которые были вместе с ним, россияне взяли в плен

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские оккупанты убили выстрелом в голову пожилого жителя Волчанска в Харьковской области, когда тот пытался спастись. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в эфире национального телемарафона.

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"Россияне цинично убили пожилого мужчину, когда тот пытался спастись, когда тот вместе с другими гражданскими шел к нашим полицейским", – сказал он.

Болвинов рассказал, что мужчина отказался подчиниться приказам российских военных, а всех остальных людей, которые были вместе с ним, россияне взяли в плен. По информации полиции, их удерживают в подвальных помещениях.

"Нам также известно, что в этих помещениях, подвалах удерживается около 40 человек. Их допрашивают. Некоторые допрашивающие называют себя работниками ФСБ", – сообщил представитель полиции.

Также он добавил, что россияне начали применять циничную тактику: они не выпускают гражданских людей с тех территорий северной части Волчанска, которую они контролируют. Оккупанты поместили их в подвал, очень близко к помещению, которое они используют как свой штаб.

14 мая Офис генерального прокурора сообщил, что в Волчанской общине российский военный застрелил 46-летнего гражданского мужчину, также во время вооруженного нападения оккупантов скрылся еще один местный житель.

16 мая в Министерстве внутренних дел сообщили о том, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Тогда же стало известно о первых расстрелах гражданских захватчиками.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

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