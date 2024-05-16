Росіяни вбили цивільного чоловіка у Вовчанську: у поліції розповіли деталі

Чоловік відмовився підкоритися наказам російських військових, а всіх інших людей, які були разом із ним, росіяни взяли в полон

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські окупанти вбили пострілом у голову літнього жителя Вовчанська в Харківській області, коли той намагався врятуватися. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в ефірі національного телемарафону.

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"Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватися, коли той разом з іншими цивільними йшов до наших поліцейських", – сказав він.

Болвінов розповів, що чоловік відмовився підкоритися наказам російських військових, а всіх інших людей, які були разом із ним, росіяни взяли в полон. За інформацією поліції, їх утримують у підвальних приміщеннях.

"Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", – повідомив представник поліції.

Також він додав, що росіяни почали застосовувати цинічну тактику: вони не випускають цивільних людей із тих територій північної частини Вовчанська, яку вони контролюють. Окупанти помістили їх у підвал, дуже близько до приміщення, яке вони використовують як свій штаб.

14 травня Офіс генерального прокурора повідомив, що у Вовчанській громаді російський військовий застрелив 46-річного цивільного чоловіка, також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель.

16 травня в Міністерстві внутрішніх справ повідомили про те, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Тоді ж стало відомо про перші розстріли цивільних загарбниками.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

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