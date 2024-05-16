Росіяни вбили цивільного чоловіка у Вовчанську: у поліції розповіли деталі
Російські окупанти вбили пострілом у голову літнього жителя Вовчанська в Харківській області, коли той намагався врятуватися. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в ефірі національного телемарафону.
"Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватися, коли той разом з іншими цивільними йшов до наших поліцейських", – сказав він.
Болвінов розповів, що чоловік відмовився підкоритися наказам російських військових, а всіх інших людей, які були разом із ним, росіяни взяли в полон. За інформацією поліції, їх утримують у підвальних приміщеннях.
"Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", – повідомив представник поліції.
Також він додав, що росіяни почали застосовувати цинічну тактику: вони не випускають цивільних людей із тих територій північної частини Вовчанська, яку вони контролюють. Окупанти помістили їх у підвал, дуже близько до приміщення, яке вони використовують як свій штаб.
14 травня Офіс генерального прокурора повідомив, що у Вовчанській громаді російський військовий застрелив 46-річного цивільного чоловіка, також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель.
16 травня в Міністерстві внутрішніх справ повідомили про те, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Тоді ж стало відомо про перші розстріли цивільних загарбниками.
У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.
- Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.
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