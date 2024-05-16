У НАТО кажуть: Росія не має сил та спроможностей для стратегічного прориву під Харковом
Армія Росії під Харковом може вдаватися до локальних атак, але у неї немає достатньої кількості військ та спроможностей, щоб досягти стратегічного прориву на цьому напрямку. Про це заявив верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі за підсумками зустрічі Військового комітету Альянсу у Брюсселі, цитує видання "Укрінформ".
Він наголосив, що росіяни не мають достатньої кількості військ для того, щоб досягти стратегічного прориву.
"Ми не віримо в це. Ба більше, вони не мають навичок та спроможностей, щоб це зробити, щоби провести велику операцію та скористатися будь-яким локальним проривом для досягнення стратегічної переваги", — зауважив Каволі.
Водночас, за словами військового, Росія має спроможності для здійснення певних локальних наступів, і вони реалізовують такі наступи, що призводить до втрат на місцевому рівні.
"Я перебуваю в дуже тісному контакті з нашими українськими колегами й упевнений, що вони контролюють ситуацію", — запевнив головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі.
У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.
- Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.
- Збройні Сили України зупинили активне просування російських окупантів територією Харківської області, проте поки не вдалося стабілізували лінію фронту.
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