У НАТО кажуть: Росія не має сил та спроможностей для стратегічного прориву під Харковом

Крістофер Каволі (Фото: EPA)

Армія Росії під Харковом може вдаватися до локальних атак, але у неї немає достатньої кількості військ та спроможностей, щоб досягти стратегічного прориву на цьому напрямку. Про це заявив верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі за підсумками зустрічі Військового комітету Альянсу у Брюсселі, цитує видання "Укрінформ".

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Він наголосив, що росіяни не мають достатньої кількості військ для того, щоб досягти стратегічного прориву.

"Ми не віримо в це. Ба більше, вони не мають навичок та спроможностей, щоб це зробити, щоби провести велику операцію та скористатися будь-яким локальним проривом для досягнення стратегічної переваги", — зауважив Каволі.

Водночас, за словами військового, Росія має спроможності для здійснення певних локальних наступів, і вони реалізовують такі наступи, що призводить до втрат на місцевому рівні.

"Я перебуваю в дуже тісному контакті з нашими українськими колегами й упевнений, що вони контролюють ситуацію", — запевнив головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

Збройні Сили України зупинили активне просування російських окупантів територією Харківської області, проте поки не вдалося стабілізували лінію фронту.

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