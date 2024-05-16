Сили оборони зупинили активне просування росіян у Харківській області – ОВА

Водночас ворог намагається досягти успіху, просунувшись у бік Липців, та не полишає надії захопити Вовчанськ

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Збройні Сили України зупинили активне просування російських окупантів територією Харківської області, проте поки не вдалося стабілізували лінію фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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Він повідомив, що ворог намагається досягти успіху, просунувшись у бік Липців, та не полишає надії захопити Вовчанськ. Наразі у населеному пункті тривають бойові дії в міській забудові.

Синєгубов наголосив, що на деяких напрямках українським військовим вдалося повернути собі вигідніше положення і вони завдають ураження живій силі, військовій техніці та озброєнню ворога у досить великих кількостях.

Голова ОВА додав, що Росія вимушена підтягувати резерви, щоб її наступальний потенціал у регіоні не стих. Водночас завдання України — стабілізувати лінію фронту.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

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