Сили оборони зупинили активне просування росіян у Харківській області – ОВА
Збройні Сили України зупинили активне просування російських окупантів територією Харківської області, проте поки не вдалося стабілізували лінію фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Він повідомив, що ворог намагається досягти успіху, просунувшись у бік Липців, та не полишає надії захопити Вовчанськ. Наразі у населеному пункті тривають бойові дії в міській забудові.
Синєгубов наголосив, що на деяких напрямках українським військовим вдалося повернути собі вигідніше положення і вони завдають ураження живій силі, військовій техніці та озброєнню ворога у досить великих кількостях.
Голова ОВА додав, що Росія вимушена підтягувати резерви, щоб її наступальний потенціал у регіоні не стих. Водночас завдання України — стабілізувати лінію фронту.
У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.
- Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.
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