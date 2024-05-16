Силы обороны остановили активное продвижение россиян в Харьковской области – ОВА

В то же время враг пытается достичь успеха, продвинувшись в сторону Липцев, и не оставляет надежды захватить Волчанск

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Вооруженные Силы Украины остановили активное продвижение российских оккупантов по территории Харьковской области, однако пока не удалось стабилизировать линию фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Он сообщил, что враг пытается достичь успеха, продвинувшись в сторону Липцев, и не оставляет надежды захватить Волчанск. Сейчас в населенном пункте продолжаются боевые действия в городской застройке.

Синегубов отметил, что на некоторых направлениях украинским военным удалось вернуть себе более выгодное положение и они наносят поражение живой силе, военной технике и вооружению врага в достаточно больших количествах.

Глава ОВА добавил, что Россия вынуждена подтягивать резервы, чтобы ее наступательный потенциал в регионе не стих. В то же время задача Украины – стабилизировать линию фронта.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

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