Генштаб: В Харьковской области боестолкновение под Старицей, в Волчанске усиление позиций

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На сегодняшнее утро на севере Харьковской области продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. В Волчанске идет работа по усилению обороны и улучшению тактического положения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По состоянию на 10.30 в районе села Старица продолжается одно боевое столкновение, отметили военные.

Ситуацию в Волчанске Генштаб характеризует как контролируемую.

Сейчас там проходят мероприятия по усилению украинских оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях, заключает ведомство.

Карта: Deepstate

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В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая глава МВД написал, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей, зафиксировано убийства оккупантами местных. Днем россияне обстреляли одно из сел общины – в результате атаки ранение получил начальник Волчанской городской военной администрации.

17 мая президент Зеленский сообщил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.

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