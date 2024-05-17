Генштаб: В Харьковской области боестолкновение под Старицей, в Волчанске усиление позиций
На сегодняшнее утро на севере Харьковской области продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. В Волчанске идет работа по усилению обороны и улучшению тактического положения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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По состоянию на 10.30 в районе села Старица продолжается одно боевое столкновение, отметили военные.
Ситуацию в Волчанске Генштаб характеризует как контролируемую.
Сейчас там проходят мероприятия по усилению украинских оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях, заключает ведомство.
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- В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 16 мая глава МВД написал, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей, зафиксировано убийства оккупантами местных. Днем россияне обстреляли одно из сел общины – в результате атаки ранение получил начальник Волчанской городской военной администрации.
- 17 мая президент Зеленский сообщил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.
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