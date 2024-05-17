Генштаб: На Харківщині одне боєзіткнення під Старицею, у Вовчанську йде посилення позицій

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Станом на сьогоднішній ранок на півночі Харківської області триває одне боєзіткнення у районі населеного пункту Стариця. У місті Вовчанськ йде робота з посилення оборони та покращення тактичного положення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Станом на 10:30 у районі села Стариця триває одне бойове зіткнення, зазначили військові.

Ситуацію у Вовчанську Генштаб характеризує як контрольовану.

Зараз там тривають заходи з посилення українських оборонних позицій і покращення тактичного положення на окремих напрямках, підсумовує відомство.

Мапа: Deepstate

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У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня очільник МВС написав, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців, зафіксовано вбивства окупантами місцевих. Удень росіяни обстріляли одне із сіл громади – внаслідок атаки поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

17 травня президент Зеленський повідомив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться.

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