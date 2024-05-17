Генштаб: На Харківщині одне боєзіткнення під Старицею, у Вовчанську йде посилення позицій
Станом на сьогоднішній ранок на півночі Харківської області триває одне боєзіткнення у районі населеного пункту Стариця. У місті Вовчанськ йде робота з посилення оборони та покращення тактичного положення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Станом на 10:30 у районі села Стариця триває одне бойове зіткнення, зазначили військові.
Ситуацію у Вовчанську Генштаб характеризує як контрольовану.
Зараз там тривають заходи з посилення українських оборонних позицій і покращення тактичного положення на окремих напрямках, підсумовує відомство.
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- У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 16 травня очільник МВС написав, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців, зафіксовано вбивства окупантами місцевих. Удень росіяни обстріляли одне із сіл громади – внаслідок атаки поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації.
- 17 травня президент Зеленський повідомив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться.
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