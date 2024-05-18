Из пограничных сел Харьковской области эвакуировали уже почти 10 000 человек, в том числе только из Волчанска вывезена пятая часть от этого количества. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковской области. Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия", – рассказали в ГСЧС.

По данным спасателей, из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 9900 жителей.

"Только из Волчанской громады было эвакуировано около 2500 человек", – добавили чрезвычайники.

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