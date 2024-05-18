Из пограничных сел Харьковской области эвакуировали уже почти 10 000 человек, в том числе только из Волчанска вывезена пятая часть от этого количества. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковской области. Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия", – рассказали в ГСЧС.

По данным спасателей, из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 9900 жителей.

"Только из Волчанской громады было эвакуировано около 2500 человек", – добавили чрезвычайники.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения .

12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая на Сумщине принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополья и Ворожба.

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