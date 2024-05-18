Эвакуация с границы Харьковской области. Спасатели помогли почти 10 000 людям – видео
Из пограничных сел Харьковской области эвакуировали уже почти 10 000 человек, в том числе только из Волчанска вывезена пятая часть от этого количества. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковской области. Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия", – рассказали в ГСЧС.
По данным спасателей, из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 9900 жителей.
"Только из Волчанской громады было эвакуировано около 2500 человек", – добавили чрезвычайники.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения .
- 12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
- 13 мая на Сумщине принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополья и Ворожба.
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