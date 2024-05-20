Сотрудникам ГСЧС вместе с Национальной полицией и волонтерами удалось эвакуировать более 10 500 человек из приграничья. Соответствующее видео было опубликовано Министерством внутренних дел.

"В 150 м от нас, как раз когда проехали переезд, прилетела бомба", – рассказал спасатель.

Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин работают в зоне боевых действий, чтобы вывезти из-под обстрелов как можно больше гражданских. По состоянию на 20 мая удалось эвакуировать более 10 500 человек.

18 мая в Волчанске россияне обстреляли автомобиль с гражданскими, когда те пытались эвакуироваться из города – погибли два человека. Также стало известно об убийствах оккупантами местных жителей.

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