Сотрудникам ГСЧС вместе с Национальной полицией и волонтерами удалось эвакуировать более 10 500 человек из приграничья. Соответствующее видео было опубликовано Министерством внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В 150 м от нас, как раз когда проехали переезд, прилетела бомба", – рассказал спасатель.

Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин работают в зоне боевых действий, чтобы вывезти из-под обстрелов как можно больше гражданских. По состоянию на 20 мая удалось эвакуировать более 10 500 человек.

18 мая в Волчанске россияне обстреляли автомобиль с гражданскими, когда те пытались эвакуироваться из города – погибли два человека. Также стало известно об убийствах оккупантами местных жителей.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.

По состоянию на 18 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали около 10 000 человек.

Читайте также: "РФ дошла до первой линии. В планах – Волчанск". Зеленский о ситуации на фронте – через минуту