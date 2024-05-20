Спасатели эвакуировали из приграничья Харьковской области более 10 500 человек – видео МВД
Сотрудникам ГСЧС вместе с Национальной полицией и волонтерами удалось эвакуировать более 10 500 человек из приграничья. Соответствующее видео было опубликовано Министерством внутренних дел.
"В 150 м от нас, как раз когда проехали переезд, прилетела бомба", – рассказал спасатель.
Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин работают в зоне боевых действий, чтобы вывезти из-под обстрелов как можно больше гражданских. По состоянию на 20 мая удалось эвакуировать более 10 500 человек.
18 мая в Волчанске россияне обстреляли автомобиль с гражданскими, когда те пытались эвакуироваться из города – погибли два человека. Также стало известно об убийствах оккупантами местных жителей.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.
- По состоянию на 18 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали около 10 000 человек.
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