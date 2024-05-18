В Волчанске оккупанты обстреляли авто с гражданскими: два человека погибли
Волчанск (Фото: Харьковская обласная прокуратура)

В Волчанске Харьковской области россияне обстреляли автомобиль с гражданскими, когда они пытались эвакуироваться из города. В результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Событие произошло 16 мая, но известно о нем стало только сейчас. По данным следствия, четверо мирных жителей пытались выехать из Волчанска на автомобиле, но по дороге по городу они попали под вражеский обстрел.

70-летний водитель авто и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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