В Волчанске оккупанты обстреляли авто с гражданскими: два человека погибли

Волчанск (Фото: Харьковская обласная прокуратура)

В Волчанске Харьковской области россияне обстреляли автомобиль с гражданскими, когда они пытались эвакуироваться из города. В результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Событие произошло 16 мая, но известно о нем стало только сейчас. По данным следствия, четверо мирных жителей пытались выехать из Волчанска на автомобиле, но по дороге по городу они попали под вражеский обстрел.

70-летний водитель авто и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.

По состоянию на 18 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали около 10 000 человек.

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