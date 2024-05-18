В Волчанске оккупанты обстреляли авто с гражданскими: два человека погибли
В Волчанске Харьковской области россияне обстреляли автомобиль с гражданскими, когда они пытались эвакуироваться из города. В результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Событие произошло 16 мая, но известно о нем стало только сейчас. По данным следствия, четверо мирных жителей пытались выехать из Волчанска на автомобиле, но по дороге по городу они попали под вражеский обстрел.
70-летний водитель авто и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.
- По состоянию на 18 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали около 10 000 человек.
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