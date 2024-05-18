У Вовчанську окупанти обстріляли авто з цивільними: двоє людей загинули

Вовчанськ (Фото: Харківська обласна прокуратура)

У Вовчанську Харківської області росіяни обстріляли автомобіль з цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста. Унаслідок обстрілу загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Подія сталась 16 травня, але відомо про неї стало тільки зараз. За даними слідства, четверо мирних мешканців намагались виїхати з Вовчанська на автомобілі, але дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.

70-річний водій авто та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей, серед яких начальник Вовчанської МВА.

Станом на 18 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали майже 10 000 людей.

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