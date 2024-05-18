У Вовчанську окупанти обстріляли авто з цивільними: двоє людей загинули
У Вовчанську Харківської області росіяни обстріляли автомобіль з цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста. Унаслідок обстрілу загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Подія сталась 16 травня, але відомо про неї стало тільки зараз. За даними слідства, четверо мирних мешканців намагались виїхати з Вовчанська на автомобілі, але дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.
70-річний водій авто та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей, серед яких начальник Вовчанської МВА.
- Станом на 18 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали майже 10 000 людей.
Читайте також: Прокуратура: У Вовчанській громаді російський військовий застрелив чоловіка, ще один місцевий зник