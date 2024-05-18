У Вовчанську окупанти обстріляли авто з цивільними: двоє людей загинули
Вовчанськ (Фото: Харківська обласна прокуратура)

У Вовчанську Харківської області росіяни обстріляли автомобіль з цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста. Унаслідок обстрілу загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Подія сталась 16 травня, але відомо про неї стало тільки зараз. За даними слідства, четверо мирних мешканців намагались виїхати з Вовчанська на автомобілі, але дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.

70-річний водій авто та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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