Сили оборони контролюють 60% Вовчанська, але штурми не припиняються – ОВА
Збройні Сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.
Семенуха заявив, що ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому фланзі міста Вовчанськ. Він розповів, що впродовж 20 травня було декілька прильотів керованих авіабомб по Липцях.
"Ворог не полишає спроб у середині Вовчанська виштовхнути Збройні Сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні Сили України, тобто штурми не припиняються", – зазначив він.
Він наголосив, що сьогодні зранку зупинилися бойові дії на Купʼянському напрямку.
"Сьогодні на окремих ділянках Збройні Сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", – додав Семенуха.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей, серед яких начальник Вовчанської МВА.
- Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 людей.