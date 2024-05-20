Сили оборони контролюють 60% Вовчанська, але штурми не припиняються – ОВА

У Харківській ОВА заявили, що ворог не полишає спроб у середині Вовчанська виштовхнути Збройні Сили України з міста

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Збройні Сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

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Семенуха заявив, що ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому фланзі міста Вовчанськ. Він розповів, що впродовж 20 травня було декілька прильотів керованих авіабомб по Липцях.

"Ворог не полишає спроб у середині Вовчанська виштовхнути Збройні Сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні Сили України, тобто штурми не припиняються", – зазначив він.

Він наголосив, що сьогодні зранку зупинилися бойові дії на Купʼянському напрямку.

"Сьогодні на окремих ділянках Збройні Сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", – додав Семенуха.