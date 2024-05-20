Силы обороны контролируют 60% Волчанска, но штурмы не прекращаются – ОВА
Вооруженные Силы Украины примерно на 60% контролируют Волчанск, при этом штурмовать город враг не прекращает. Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха в эфире телемарафона.
Семенуха заявил, что враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск. Он рассказал, что в течение 20 мая было несколько прилетов управляемых авиабомб по Липцам.
"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные Силы Украины из города. Город примерно на 60% контролирует Вооруженные Силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", – отметил он.
Он подчеркнул, что сегодня утром остановились боевые действия на Купянском направлении.
"Сегодня на отдельных участках Вооруженные Силы Украины проводят собственные штурмовые действия с целью улучшения позиций. Ну и бесспорно идут обстрелы приграничья. Это Богодуховский район, Харьковский район, Чугуевский район", – добавил Семенуха.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской МВА.
- По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.