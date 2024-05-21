Сили оборони стабілізували ситуацію у Вовчанську – речник ЗСУ

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Ситуація в Харківській області залишається складною й мінливою. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

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Волошин наголосив, що ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.

Він зазначив, що російська армія поєднує наземні штурми з авіаційними ударами: ворог застосовує авіацію, щоб завдавати ракетно-бомбових ударів по Харкову й інших населених пунктах області.

Мапа: Deepstate

Речник "Хортиці" акцентував, що на Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки й станом на ранок 21 травня вже відбулося п'ять бойових зіткнень. Водночас він наголосив, що у порівнянні з минулою добою, кількість боєзіткнень з ворогом знизилась майже удвічі.

"Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці й на захопленні саме міста Вовчанськ із подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ", – зазначив він.

Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили й значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ, проте Сили оборони тримаються, намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися саме в житловій забудові.

16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро осіб, серед яких начальник Вовчанської МВА.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

20 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

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