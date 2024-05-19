Обстріли Вовчанська. Росіяни вбили людину, поранено троє, є руйнування – фото

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники завдали ударів по місту Вовчанськ та його громаді Харківської області – загинула людина, троє поранених, є руйнування. Про це повідомила обласна прокуратура.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення. Українські фахівці документують воєнні злочини росіян.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 3:30 через російський удар по Вовчанську загинув 63-річний чоловік.

Також сьогодні через обстріли з боку Збройних сил РФ у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків, зазначає облпрокуратура.

Окрім цього у місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільної інфраструктури, підсумовує відомство.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Учора у Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль із цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста – загинули дві людини. Також стало відомо про вбивства окупантами місцевих жителів.

Сьогодні Росія вдарила ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Надвечір стало відомо про шістьох загиблих та 28 поранених людей.

Загарбники завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – через це є загиблі та поранені. Попередньо, удар було завдано з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених.

Президент Зеленський заявив, що за тиждень Україна отримала міцніші позиції на Харківщині, у Донецькій області на різних напрямках захисники "достатньо ефективно" знищують загарбників.

Читайте також: "РФ дійшла до першої лінії. У планах – Вовчанськ". Зеленський про ситуацію на фронті – за хвилину