Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – через це є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

На фото у новині видно тіла загиблих, 18+.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню по селу Новоосинове та селищу Ківшарівка – через це загинули п'ятеро цивільних, ще дев'ять травмовано, написав посадовець.

Загиблі – чоловіки 64, 65 та 58 років та дві жінки 56 і 72 років, поранено п'ятеро чоловіків та чотири жінки, їм надається медична допомога, пояснив Синєгубов.

За попередніми даними Національної поліції, загарбники били по населених пунктах з РСЗВ "Ураган".

Згодом обласна прокуратура повідомила, що загалом поранено 10 людей. Відомство надало фото з місця ударів:

Відстань від Новоосинового до лінії боєзіткнення становить близько 11 км:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

ДОВІДКА. "Ураган" — реактивна система залпового вогню, розроблена в СРСР і прийнята на озброєння у 1975 році. Максимальна дальність пострілу — 35 км. "Ураган" може бити як осколково-фугасними, так і касетними й запалювальними боєприпасами. Українські захисники вже "Ураган" — реактивна система залпового вогню, розроблена в СРСР і прийнята на озброєння у 1975 році. Максимальна дальність пострілу — 35 км. "Ураган" може бити як осколково-фугасними, так і касетними й запалювальними боєприпасами. Українські захисники вже знищували такі РСЗВ впродовж великої війни.