Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото
Російські загарбники завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – через це є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
На фото у новині видно тіла загиблих, 18+.
Окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню по селу Новоосинове та селищу Ківшарівка – через це загинули п'ятеро цивільних, ще дев'ять травмовано, написав посадовець.
Загиблі – чоловіки 64, 65 та 58 років та дві жінки 56 і 72 років, поранено п'ятеро чоловіків та чотири жінки, їм надається медична допомога, пояснив Синєгубов.
За попередніми даними Національної поліції, загарбники били по населених пунктах з РСЗВ "Ураган".
Згодом обласна прокуратура повідомила, що загалом поранено 10 людей. Відомство надало фото з місця ударів:
Відстань від Новоосинового до лінії боєзіткнення становить близько 11 км:
- 19 травня росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Загинуло п'ятеро людей, 16 поранено.