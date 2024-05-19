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Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото

Постраждалим надається медична допомога
Артем Джеріпа Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – через це є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

На фото у новині видно тіла загиблих, 18+.

Окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню по селу Новоосинове та селищу Ківшарівка – через це загинули п'ятеро цивільних, ще дев'ять травмовано, написав посадовець.

Загиблі – чоловіки 64, 65 та 58 років та дві жінки 56 і 72 років, поранено п'ятеро чоловіків та чотири жінки, їм надається медична допомога, пояснив Синєгубов.

За попередніми даними Національної поліції, загарбники били по населених пунктах з РСЗВ "Ураган".

Згодом обласна прокуратура повідомила, що загалом поранено 10 людей. Відомство надало фото з місця ударів:

Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото
Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото
Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото
Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото

Відстань від Новоосинового до лінії боєзіткнення становить близько 11 км:

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
ДОВІДКА.
"Ураган" — реактивна система залпового вогню, розроблена в СРСР і прийнята на озброєння у 1975 році. Максимальна дальність пострілу — 35 км. "Ураган" може бити як осколково-фугасними, так і касетними й запалювальними боєприпасами. Українські захисники вже знищували такі РСЗВ впродовж великої війни.
  • 19 травня росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Загинуло п'ятеро людей, 16 поранено.

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війнаХарківРСЗВураганКуп'янськ
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