Россияне ударили под Купянском: погибли пять гражданских, девять ранены – ОВА

Российский РСЗО "Ураган" (Иллюстративный скриншот из видео)

Российские захватчики нанесли удары по Купянскому району на Харьковщине – из-за этого есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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Оккупанты произвели обстрел из реактивных систем залпового огня по селу Новоосиновое и поселку Ковшаровка – из-за этого погибли пять гражданских, еще девять травмированы, написал чиновник.

Погибшие – мужчины 64, 65 и 58 лет и две женщины 56 и 72 лет, ранены пять мужчин и четыре женщины, им оказывается медицинская помощь, пояснил Синегубов.

По предварительным данным Национальной полиции, захватчики били по населенным пунктам из РСЗО "Ураган".

Расстояние от Новоосинового до линии боестолкновения составляет около 11 км:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

СПРАВКА. "Ураган" – реактивная система залпового огня, разработанная в СССР и принятая на вооружение в 1975 году. Максимальная дальность выстрела – 35 км. "Ураган" может быть как осколочно-фугасными, так и кассетными и зажигательными боеприпасами. Украинские защитники уже "Ураган" – реактивная система залпового огня, разработанная в СССР и принятая на вооружение в 1975 году. Максимальная дальность выстрела – 35 км. "Ураган" может быть как осколочно-фугасными, так и кассетными и зажигательными боеприпасами. Украинские защитники уже уничтожали такие РСЗО на протяжении большой войны.