Россия ударила по пригороду Харькова: погибли гражданские, много раненых
Россия в воскресенье, 19 мая, ударила по пригороду Харькова – Малоданиловской громаде. Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.
После 11 часов утра Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о нескольких мощных взрывах. Как оказалось, все прилеты были в пригороде.
"По предварительным данным, шесть пострадавших в результате попаданий по Малоданиловской общине Харьковского района", — говорится в Telegram-канале Синжгубова.
Затем он уточнил, что пострадавших не менее восьми. Среди раненых – фельдшер экстренной помощи, поврежден автомобиль скорой.
Суспильне со ссылкой на главу громады Александра Гололобова написало, что удар пришелся по месту летнего отдыха.
"На данный момент известно о четырех погибших гражданских. По меньшей мере восемь человек ранены. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители", — подтвердил Синегубов, но позже
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- 13 мая новый секретарь СНБО заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно Харькову от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – а в наступление пошли более 30 000.