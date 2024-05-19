Россия ударила по пригороду Харькова: погибли гражданские, много раненых

Малая Даниловка возле Харькова оказалась под ударом 19 мая. Ранены не менее восьми гражданских

Архивное фото: Харьковская ОВА

Россия в воскресенье, 19 мая, ударила по пригороду Харькова – Малоданиловской громаде. Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

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После 11 часов утра Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о нескольких мощных взрывах. Как оказалось, все прилеты были в пригороде.

"По предварительным данным, шесть пострадавших в результате попаданий по Малоданиловской общине Харьковского района", — говорится в Telegram-канале Синжгубова.

Затем он уточнил, что пострадавших не менее восьми. Среди раненых – фельдшер экстренной помощи, поврежден автомобиль скорой.

Суспильне со ссылкой на главу громады Александра Гололобова написало, что удар пришелся по месту летнего отдыха.

"На данный момент известно о четырех погибших гражданских. По меньшей мере восемь человек ранены. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители", — подтвердил Синегубов, но позже