Росія вдарила по передмістю Харкова: загинули цивільні, багато поранених

Мала Данилівка біля Харкова опинилась під ударом 19 травня. Поранено не менше ніж восьмеро цивільних

Архівне фото: Харківська ОВА

Росія у неділю, 19 травня, вдарила по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Про це повідомив глава області Олег Синєгубов.

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Після 11 години ранку Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов повідомили про кілька потужних вибухів. Як виявилося, усі прильоти були в передмісті.

"За попередніми даними, шість постраждалих внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району", – йдеться у Telegram-каналі Синжгубова.

Потім він уточнив, що постраждалих не менше ніж вісім. Серед поранених – фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

Суспільне з посиланням на голову громади Олександра Гололобова написало, що удар прийшовся по місцю літнього відпочинку.

"На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", – підтвердив Синєгубов, але пізніше Гололобов розказав, що загиблих п'ятерою