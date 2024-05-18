Російський удар по Харкову 17 травня: кількість загиблих зросла до чотирьох

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Харкові внаслідок російської атаки керованими авіабомбами 17 травня кількість загиблих зросла до чотирьох людей, кількість постраждалих сягнула до 31 людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Синєгубов повідомив, що 18 травня у лікарні помер 33-річний чоловік, ще троє загиблих — теж чоловіки.

Також відомо, що кількість постраждалих сягнула 31 людини. Стаціонарно лікуються 16 людей, двоє — у важкому стані.

Вдень 17 травня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

Через масовані обстріли з боку РФ триває евакуація із Вовчанської громади Харківської області, ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад.

Вдень 14 травня росіяни вгатили по багатоповерховій будівлі у центрі Харкова.

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