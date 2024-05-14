Росія вгатила по житловій висотці у центрі Харкова

Окупанти вчергове завдали удару по Харкову, на цьому напрямку наразі ведуться жорсткі бої

Ілюстративне фото - Харківська міськрада

Вдень 14 травня росіяни вгатили по багатоповерховій будівлі у центрі Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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О 16:14 Терехов написав, що у Харкові вдруге за день було гучно. Згодом він повідомив, що це був удар по району житлової забудови.

О 16:18 він написав про ще один вибух.

"Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста", – повідомив Терехов о 16:33.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог завдав кілька ударів, зокрема по житловій забудові центральної частини Харкова. Дані про постраждалих не надходили.

Згодом Терехов уточнив, що було влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. На місці здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих.

На місці іншого прильоту є влучання по гаражах – приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка.

ДОПОВНЕНО О 17:10. Синєгубов повідомив, що попередньо відомо про дев’ятьох постраждалих. Усі – легкі, гостра реакція на стрес.

ДОПОВНЕНО О 17:27. Кількість постраждалих збільшилась до 15, повідомив Синєгубов. Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані.

ДОПОВНЕНО О 17:50. Вже 17 постраждалих, серед них 12-річний хлопчик і дівчинка восьми років. Вони у середньому стані. Один цивільний чоловік у важкому стані.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

Через масовані обстріли з боку РФ триває евакуація із Вовчанської громади Харківської області, ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад.

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