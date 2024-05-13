На Харківщині ввели примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордоння – ОВА
Влада Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, йдеться про 113 дітей, позбавлених батьківського піклування, – у Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах (перший не межує, але розташований поряд з кордоном, останні два є прифронтовими).
Він зазначив, що за власним бажанням з Вовчанської громади виїхали лише дев'ять дітей з опікунами.
Учора голова ОВА повідомив, що за день з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.
Сьогодні обласна прокуратура повідомила, що у Вовчанській громаді під час наступальних дій окупанти взяли у полон місцевих жителів і утримують частину з них у підвалі.
- У ніч проти 10 травня російська армія розпочала нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- З міста та навколишніх населених пунктів евакуюють населення через російські обстріли.
- Сили оборони проводять контрударні дії на Харківщині та розгортають резерви для напрямків, де росіяни змогли пробитися.
- 12 травня головком ЗСУ Сирський заявив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, зазначивши, що ситуація там складна.
- 13 травня у Генштабі повідомили, що війська РФ залучили до п'яти батальйонів для наступу на Вовчанськ.
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