На Харківщині ввели примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордоння – ОВА

За власним бажанням з Вовчанської громади виїхали лише дев'ять дітей з опікунами

Евакуація з Вовчанська (Фото: EPA)

Влада Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, йдеться про 113 дітей, позбавлених батьківського піклування, – у Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах (перший не межує, але розташований поряд з кордоном, останні два є прифронтовими).

Він зазначив, що за власним бажанням з Вовчанської громади виїхали лише дев'ять дітей з опікунами.

Учора голова ОВА повідомив, що за день з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

Сьогодні обласна прокуратура повідомила, що у Вовчанській громаді під час наступальних дій окупанти взяли у полон місцевих жителів і утримують частину з них у підвалі.