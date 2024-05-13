В Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей-сирот из пограничья – ОВА
Власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей-сирот из приграничных общин. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
По его словам, речь идет о 113 детях, лишенных родительской опеки, – в Богодуховском, Купянском и Изюмском районах (первый не граничит, но находится рядом с границей, последние два являются прифронтовыми).
Он отметил, что по собственному желанию из Волчанской общины выехали только девять детей с опекунами.
Вчера глава ОВА сообщил, что за день из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
Сегодня областная прокуратура сообщила, что в Волчанской общине во время наступательных действий оккупанты взяли в плен местных жителей и удерживают часть из них в подвале.
- В ночь на 10 мая российская армия начала новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Из города и окрестных населенных пунктов эвакуируют население из-за российских обстрелов.
- Силы обороны проводят контрударные действия в Харьковской области и развертывают резервы для направлений, где россияне смогли пробиться.
- 12 мая главком ВСУ Сырский заявил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, отметив, что ситуация там сложная.
- 13 мая в Генштабе сообщили, что войска РФ привлекли до пяти батальонов для наступления на Волчанск.
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