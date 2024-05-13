В Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей-сирот из пограничья – ОВА

По собственному желанию из Волчанской общины выехали только девять детей с опекунами

Эвакуация из Волчанска (Фото: EPA)

Власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей-сирот из приграничных общин. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, речь идет о 113 детях, лишенных родительской опеки, – в Богодуховском, Купянском и Изюмском районах (первый не граничит, но находится рядом с границей, последние два являются прифронтовыми).

Он отметил, что по собственному желанию из Волчанской общины выехали только девять детей с опекунами.

Вчера глава ОВА сообщил, что за день из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

Сегодня областная прокуратура сообщила, что в Волчанской общине во время наступательных действий оккупанты взяли в плен местных жителей и удерживают часть из них в подвале.