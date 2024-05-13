В Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей-сирот из пограничья – ОВА
Эвакуация из Волчанска (Фото: EPA)

Власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей-сирот из приграничных общин. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

По его словам, речь идет о 113 детях, лишенных родительской опеки, – в Богодуховском, Купянском и Изюмском районах (первый не граничит, но находится рядом с границей, последние два являются прифронтовыми).

Он отметил, что по собственному желанию из Волчанской общины выехали только девять детей с опекунами.

Вчера глава ОВА сообщил, что за день из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

Сегодня областная прокуратура сообщила, что в Волчанской общине во время наступательных действий оккупанты взяли в плен местных жителей и удерживают часть из них в подвале.

  • В ночь на 10 мая российская армия начала новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
  • Из города и окрестных населенных пунктов эвакуируют население из-за российских обстрелов.
  • Силы обороны проводят контрударные действия в Харьковской области и развертывают резервы для направлений, где россияне смогли пробиться.
  • 12 мая главком ВСУ Сырский заявил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, отметив, что ситуация там сложная.
  • 13 мая в Генштабе сообщили, что войска РФ привлекли до пяти батальонов для наступления на Волчанск.

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