Россия ударила по жилой высотке в центре Харькова

Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову, на этом направлении сейчас ведутся жесткие бои

Иллюстративное фото - Харьковский горсовет

Днем 14 мая россияне ударили по многоэтажному зданию в центре Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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В 16:14 Терехов написал, что в Харькове второй раз за день было громко. Позднее он сообщил, что это был удар по району жилой застройки.

В 16:18 он написал о еще одном взрыве.

"Известно об ударе по жилищной высотке в центре города", – сообщил Терехов в 16:33.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова. Данные о пострадавших не поступали.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".

Из-за массированных обстрелов со стороны РФ продолжается эвакуация из Волчанской общины Харьковской области, принято решение о принудительной эвакуации детей-сирот из пограничных общин.

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