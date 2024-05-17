Росія вдарила КАБами по Харкову: двоє загиблих та 13 поранених

17 травня близько 15:37 Росія завдала авіаційних ударів по Холодногірському району Харкова. П'ятеро постраждалих

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Вдень 17 травня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову, внаслідок чого поранень дістали п'ятеро чоловіків. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За попередніми даними, Росія два рази вдарила керованими авіаційними бомбами по Холодногірському району Харкова.

Станом на 15:56 відомо про п'ятьох поранених, додав Синєгубов.

Мер Ігор Терехов додав, що на місцях влучання виникли пожежі.

Близько 15:15 вибухи лунали й в Одесі, передавали кореспонденти Суспільного. Журналісти опублікували фото, на якому здіймається дим. Місцева влада поки не надавала жодних коментарів.

ДОПОВНЕНО о 16:21. Синєгубов заявив, що один чоловік загинув. Терехов це підтвердив та уточнив, що поранено четверо людей.



16:32. Відомо про двох загиблих та 13 постраждалих, заявила місцева влада.

13 травня 2024 року Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

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