Россия ударила УАБ по Харькову: двое погибших и 13 раненых

Россия ударила УАБ по Харькову: двое погибших и 13 раненыхдополнено
Днем 17 мая российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, Россия два раза ударила управляемыми авиационными бомбами по Холодногорскому району Харькова.
По состоянию на 15:56 известно о пяти раненых, добавил Синегубов.
Мэр Игорь Терехов добавил, что на местах попадания возникли пожары.
Около 15:15 взрывы раздавались и в Одессе, передавали корреспонденты Суспильного. Журналисты опубликовали фото, на котором поднимается дым. Местные власти пока не давали никаких комментариев.
ДОПОЛНЕНО в 16:21. Синегубов заявил, что один человек погиб. Терехов это подтвердил и уточнил, что ранены четыре человека.
16:32. Известно о двух погибших и 13 пострадавших, заявили местные власти.
- 13 мая 2024 года Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".
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