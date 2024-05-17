Россия ударила УАБ по Харькову: двое погибших и 13 раненых

17 мая около 15:37 Россия нанесла авиационные удары по Холодногорскому району Харькова. Пятеро пострадавших

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Днем 17 мая российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По предварительным данным, Россия два раза ударила управляемыми авиационными бомбами по Холодногорскому району Харькова.

По состоянию на 15:56 известно о пяти раненых, добавил Синегубов.

Мэр Игорь Терехов добавил, что на местах попадания возникли пожары.

Около 15:15 взрывы раздавались и в Одессе, передавали корреспонденты Суспильного. Журналисты опубликовали фото, на котором поднимается дым. Местные власти пока не давали никаких комментариев.

ДОПОЛНЕНО в 16:21. Синегубов заявил, что один человек погиб. Терехов это подтвердил и уточнил, что ранены четыре человека.

16:32. Известно о двух погибших и 13 пострадавших, заявили местные власти.

13 мая 2024 года Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".

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