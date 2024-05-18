Российский удар по Харькову 17 мая: количество погибших возросло до четырех

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Харькове в результате российской атаки управляемыми авиабомбами 17 мая количество погибших возросло до четырех человек, число пострадавших достигло 31 человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Синегубов сообщил, что 18 мая в больнице умер 33-летний мужчина, еще трое погибших – тоже мужчины.

Также известно, что количество пострадавших достигло 31 человека. Стационарно лечатся 16 человек, двое – в тяжелом состоянии.

Днем 17 мая российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют "более 30 000".

Из-за массированных обстрелов со стороны РФ продолжается эвакуация из Волчанской общины Харьковской области, принято решение о принудительной эвакуации детей-сирот из пограничных общин.

Днем 14 мая россияне устроили по многоэтажному зданию в центре Харькова.

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