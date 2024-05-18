Российский удар по Харькову 17 мая: количество погибших возросло до четырех
В Харькове в результате российской атаки управляемыми авиабомбами 17 мая количество погибших возросло до четырех человек, число пострадавших достигло 31 человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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Синегубов сообщил, что 18 мая в больнице умер 33-летний мужчина, еще трое погибших – тоже мужчины.
Также известно, что количество пострадавших достигло 31 человека. Стационарно лечатся 16 человек, двое – в тяжелом состоянии.
Днем 17 мая российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют "более 30 000".
- Из-за массированных обстрелов со стороны РФ продолжается эвакуация из Волчанской общины Харьковской области, принято решение о принудительной эвакуации детей-сирот из пограничных общин.
- Днем 14 мая россияне устроили по многоэтажному зданию в центре Харькова.
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