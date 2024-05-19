Обстрелы Волчанска. Россияне убили человека, ранены трое, есть разрушения – фото

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики нанесли удары по городу Волчанск и его общине Харьковской области – погиб человек, трое раненых, есть разрушения. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение. Украинские специалисты документируют военные преступления россиян.

По данным правоохранителей, сегодня около 3:30 из-за российского удара по Волчанску погиб 63-летний мужчина.

Также сегодня из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ в Волчанске получили ранения еще трое мужчин, отмечает облпрокуратура.

Кроме этого в городе и населенных пунктах общины уничтожены жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры, заключает ведомство.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера в Волчанске россияне обстреляли автомобиль с гражданскими, когда те пытались эвакуироваться из города – погибли два человека. Также стало известно об убийствах оккупантами местных жителей.

Сегодня Россия ударила ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. К вечеру стало известно о шести погибших и 28 раненых людях.

Захватчики нанесли удары по Купянскому району Харьковской области – из-за этого есть погибшие и раненые. Предварительно удар был нанесен из реактивных систем залпового огня "Ураган". Известно о пяти погибших и 10 раненых.

Президент Зеленский заявил, что за неделю Украина получила более крепкие позиции в Харьковской области, в Донецкой области на разных направлениях защитники "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков.

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