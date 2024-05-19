Зеленский: За эту неделю имеем более крепкие позиции в Харьковской области

"Оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины", – отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Через неделю Украина получила более прочные позиции в Харьковской области, в Донецкой области на разных направлениях защитники "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который как раз находится на передовой, непосредственно в боевых бригадах.

По словам Зеленского, результат этой недели – то, что Украина имеет более крепкие позиции в Харьковской области. Он поблагодарил бойцов 58-й отдельной мотопехотной бригады и 82-й бригады Десантно-штурмовых войск.

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В то же время украинские силы "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков на Донецких направлениях, в частности в районах Часова Яра и других населенных пунктов, отметил глава государства.

"Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой области", – акцентировал президент.

Зеленский поблагодарил защитников, особо отметил в эти дни прежде всего 41-ю механизированную бригаду, спецподразделения Главного управления разведки "Кракен" и "Артан" и спецназовцев Национальной гвардии – именно за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов на Часовоярском направлении. Также глава государства особенно поблагодарил 25-й отдельный штурмовой батальон.

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17 мая Зеленский рассказал журналистам, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области, дальше первой линии фортификаций россияне не зашли.

По его словам, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

18 мая президент в интервью AFP сказал, что майское наступление россиян в Харьковской области может быть только первой волной более широких атак. Через неделю наступления россияне оккупировали около десяти сел и зашли в северную часть города Волчанск.

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