Донецкая область. На Северском направлении "жесткие бои", столкновения на других – карта

Ситуация к востоку от Генштаба по состоянию на 16:00

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Донецкой и Луганской областях на Северском направлении идут "жесткие бои", также россияне атаковали на Краматорском и Покровском, а на Кураховском направлении захватчики удвоили количество атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своем строительстве по состоянию на 16:00.

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"Жесткие бои идут на Северском направлении. По состоянию на данный момент в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки произошло 21 боевое столкновение. Еще одно продолжается", – написали военные.

Украинские защитники имеющимися средствами подавляют наступательный потенциал россиян и кое-где контратакуют, отмечает ведомство.

Карта: Deepstate

На Краматорском направлении оккупанты провели 13 атак, в частности, неподалеку от Васильевки, Калиновки, Клещиевки и Ивановского, а одно боевое столкновение еще продолжается, пишет Генштаб.

Карта: Deepstate

Также "не спадает давление захватчиков" на Покровском направлении – россияне 23 раза пытался прорвать украинскую оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Северного, Уманского, Нетайлового, отмечают военные.

В общей сложности ведомство пишет о продолжающихся 10 боеприкосновениях на этом направлении.

Карта: Deepstate

Также оккупанты вдвое нарастили количество атак на Кураховском направлении – количество боевых действий увеличилось с пяти до 10, еще одно столкновение продолжается, заключает Генштаб.

Карта: Deepstate

17 мая в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российские военные усиленно атакуют в направлении Часового Яра, однако украинские Силы обороны делают все возможное, чтобы оттеснить российских оккупантов.

Появилось видео, как украинские защитники из 93-й ОМБр с помощью ПЗРК и беспилотников отразили российскую попытку продвинуться у Андреевки.

18 мая появилось видео, как Силы обороны отразили российский штурм Часового Яра – те наступали с помощью большого количества техники. В общей сложности защитники уничтожили более 20 единиц бронетехники оккупантов, сообщил президент.

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