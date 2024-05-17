Украинские защитники из 93-й отдельной механизированной бригады с помощью переносных ракетных комплексов и беспилотников отразили российскую попытку продвинуться возле Андреевки Донецкой области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. 93-я ОМБр "Холодный Яр" опубликовала видео со своей боевой работой.

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Волошин отметил, что бойцы отразили очередную попытку захватчиков продвинуться возле населенного пункта: для этого применили противотанковые комплексы Javelin американского производства и FPV- дроны, при этом нанесли оккупантам "большие потери".

Защитники встретили огнем российскую штурмовую группу из шести единиц бронетехники, среди которых был танк, обшитый дополнительным бронированием – но и это не спасло технику РФ от ударов Javelin и беспилотников, отметил военный.

В своем сообщении бригада информирует, что ее бойцы, кроме Javelin и беспилотников, использовали также и украинские ПЗРК "Стугна".

Андреевка на карте Deepstate

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По данным военных, среди уничтоженной техники россиян в районе Андреевки были: обшитый металлическими пластинами "танк-черепаха", а также по одному бронетранспортеру БТР-82 и бронемашине пехоты БМП-2.

В то же время была ликвидирована вся российская пехота, атаковавшая защитников, заметили в бригаде.

В начале записи видны два попадания по "танку-черепахе", рядом с ним горит еще одна единица техники. Дальше показывают российскую технику посреди пылающего и дымящегося поля. Точное количество уничтоженной техники установить сложно из-за качества видео.

14 мая Волошин сообщил, что Россия ищет слабые места в обороне Часового Яра: бросает на штурмы мобилизованных и бывших заключенных, в то же время технику бережет больше, чем пехоту. Однако оккупанты пока не смогли пересечь канал "Северский Донец-Донбасс".

Спикер объяснил, что на этом направлении оккупанты пытаются "нащупать" участки фронта, где, по их мнению, смогут развить успех.

Бойцы 24 ОМБр показали отрывок из штурма позиций российских оккупантов в лесу близ Часового Яра Донецкой области.

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