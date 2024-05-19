Донецька область. На Сіверському напрямку "жорсткі бої", йдуть зіткнення на інших – мапа

Ситуація на сході від Генштабу станом на 16:00

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Донецькій та Луганській областях на Сіверському напрямку точаться "жорсткі бої", також росіяни атакували на Краматорському й Покровському, а на Курахівському напрямку загарбники подвоїли кількість атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

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"Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває", – написали військові.

Українські захисники наявними засобами подавляють наступальний потенціал росіян та подекуди контратакують, зазначає відомство.

Мапа: Deepstate

На Краматорському напрямку окупанти провели 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського, а одне бойове зіткнення ще триває, пише Генштаб.

Мапа: Deepstate

Також "не спадає натиск загарбників" на Покровському напрямку – росіяни 23 рази намагався прорвати українську оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського, Нетайлового, зазначають військові.

Загалом відомство пише про 10 боєзіткнень на цьому напрямку, які ще тривають.

Мапа: Deepstate

Також окупанти вдвічі наростили кількість атак на Курахівському напрямку – кількість бойових дій збільшилася з п’яти до 10, ще одне зіткнення наразі триває, підсумовує Генштаб.

Мапа: Deepstate

17 травня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські військові посилено атакують у напрямку Часового Яру, однак українські Сили оборони роблять все можливе, щоб відтіснити російських окупантів.

З'явилося відео, як українські захисники з 93-ї ОМБр за допомогою ПЗРК і безпілотників відбили російську спробу просунутися біля Андріївки.

18 травня з'явилося відео, як Сили оборони відбили російський штурм Часового Яру – ті наступали за допомогою великої кількості техніки. Загалом захисники знищили понад 20 одиниць бронетехніки окупантів, повідомив президент.

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