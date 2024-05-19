Донецька область. На Сіверському напрямку "жорсткі бої", йдуть зіткнення на інших – мапа
У Донецькій та Луганській областях на Сіверському напрямку точаться "жорсткі бої", також росіяни атакували на Краматорському й Покровському, а на Курахівському напрямку загарбники подвоїли кількість атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.
"Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває", – написали військові.
Українські захисники наявними засобами подавляють наступальний потенціал росіян та подекуди контратакують, зазначає відомство.
На Краматорському напрямку окупанти провели 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського, а одне бойове зіткнення ще триває, пише Генштаб.
Також "не спадає натиск загарбників" на Покровському напрямку – росіяни 23 рази намагався прорвати українську оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського, Нетайлового, зазначають військові.
Загалом відомство пише про 10 боєзіткнень на цьому напрямку, які ще тривають.
Також окупанти вдвічі наростили кількість атак на Курахівському напрямку – кількість бойових дій збільшилася з п’яти до 10, ще одне зіткнення наразі триває, підсумовує Генштаб.
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