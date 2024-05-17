Російська армія посилено атакує Часів Яр, Сили оборони відтісняють ворога – речник ЗСУ

За його даними, російська армія активно б'є артилерією і застосовує дрони на околицях Часового Яру

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські військові посилено атакують у напрямку Часового Яру, однак українські Сили оборони роблять все можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Про це у коментарі для LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За даними Волошина, Часів Яр зазнає авіаційних ударів, ворог не полишає спроб заволодіти містом й продовжує наступальні дії східніше міста. Також російська армія активно б'є артилерією і застосовує дрони на околицях Часового Яру.

Мапа: Deepstate

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що на Краматорському напрямку українькі воїни відбили 22 атаки, ворог проводив штурмові дії поблизу Кліщіївки, Андріївки та Бахмута. Також російська армія веде бойові дії в напрямках Берхівка-Калинівка, Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.

Водночас він наголосив, що Сили оборони проводять контратаки з метою покращення тактичного положення на окремих ділянках.

Він розповів, що за минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 1264 мінометних і артобстрілів, найбільша кількість – на Іванівське. На ранок було зафіксовано два штурми, ворог також завдав два авіаудари.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.

9 травня очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися вглиб України.

14 травня Волошин проінформував, що росіяни шукають слабкі місця в обороні Часового Яру: кидає на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів, водночас техніку береже більше, аніж піхоту. Проте росіяни наразі не змогли перетнути канал "Сіверський Донець–Донбас".

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