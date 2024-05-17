Російська армія посилено атакує Часів Яр, Сили оборони відтісняють ворога – речник ЗСУ
Російські військові посилено атакують у напрямку Часового Яру, однак українські Сили оборони роблять все можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Про це у коментарі для LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
За даними Волошина, Часів Яр зазнає авіаційних ударів, ворог не полишає спроб заволодіти містом й продовжує наступальні дії східніше міста. Також російська армія активно б'є артилерією і застосовує дрони на околицях Часового Яру.
Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що на Краматорському напрямку українькі воїни відбили 22 атаки, ворог проводив штурмові дії поблизу Кліщіївки, Андріївки та Бахмута. Також російська армія веде бойові дії в напрямках Берхівка-Калинівка, Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.
Водночас він наголосив, що Сили оборони проводять контратаки з метою покращення тактичного положення на окремих ділянках.
Він розповів, що за минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 1264 мінометних і артобстрілів, найбільша кількість – на Іванівське. На ранок було зафіксовано два штурми, ворог також завдав два авіаудари.
- 5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.
- 7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.
- 9 травня очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися вглиб України.
- 14 травня Волошин проінформував, що росіяни шукають слабкі місця в обороні Часового Яру: кидає на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів, водночас техніку береже більше, аніж піхоту. Проте росіяни наразі не змогли перетнути канал "Сіверський Донець–Донбас".
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