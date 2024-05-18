Накануне российская армия с помощью большого количества техники пыталась штурмовать город Часов Яр в Донецкой области. Но Силы обороны отразили вражеский штурм. Видео боя опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны.

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"17 мая враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом. Для атаки россияне привлекли 20 единиц техники. Воины подразделений активных действий Kraken, "Артан" и Международного легиона ГУР МО сорвали дерзкое намерение врага – сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды", — отметили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что Часов Яр остается под контролем Сил обороны, а в городе нет ни одного оккупанта.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных.

9 мая глава Донецкой ОВА Филашкин заявил, что если оккупантам удастся захватить Часов Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины.

14 мая Волошин проинформировал, что россияне ищут слабые места в обороне Часова Яра: бросают на штурмы мобилизованных и бывших заключенных, технику берегут больше, чем пехоту.

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