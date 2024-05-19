Зеленський: За цей тиждень маємо міцніші позиції на Харківщині

"Окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини", – зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

За тиждень Україна отримала міцніші позиції на Харківщині, у Донецькій області на різних напрямках захисники "достатньо ефективно" знищують загарбників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, котрий якраз перебуває на передовій, безпосередньо у бойових бригадах.

За словами Зеленського, результат цього тижня – те, що Україна має міцніші позиції на Харківщині. Він подякував бійцям 58 окремої мотопіхотної бригади та 82 бригади Десантно-штурмових військ.

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Водночас українські сили "достатньо ефективно" знищують загарбників на Донецьких напрямках, зокрема у районах Часового Яру та інших населених пунктів, зазначив глава держави.

"Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини", – акцентував президент.

Зеленський подякував захисникам, особливо відзначив цими днями передусім 41 механізовану бригаду, спецпідрозділи Головного управління розвідки "Кракен" та "Артан" і спецпризначенців Національної гвардії – саме за знищену російську техніку та відбиття штурмів на Часовоярському напрямку. Також глава держави особливо подякував 25 окремому штурмовому батальйону.

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17 травня Зеленський розказав журналістам, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в Харківській області, далі першої лінії фортифікацій росіяни не зайшли.

За його словами, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний із тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують із відстані.

18 травня президент в інтерв'ю AFP сказав, що травневий наступ росіян у Харківській області може бути лише першою хвилею ширших атак. За тиждень наступу росіяни окупували близько десяти сіл та зайшли у північну частину міста Вовчанськ.

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