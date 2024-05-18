Атака на Харківську область може бути першою хвилею ширшого наступу – Зеленський

Президент запевнив, що після цієї першої хвилі ситуація під контролем

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Травневий наступ росіян у Харківської області може бути лише першою хвилею ширших атак. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Вони розпочали свою операцію, вона може складатися з кількох хвиль. І це їхня перша хвиля. Але після цієї першої хвилі ситуація під контролем", — запевнив він.

За словами Зеленського, Росія не має сил для широкомасштабного наступу на столицю, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що східні території та Харків нині є головними цілями армії РФ.

Читайте також: У НАТО кажуть: Росія не має сил та спроможностей для стратегічного прориву під Харковом

17 травня розвідка Естонії заявила, що російська армія не має планів щодо захоплення Харкова. Найімовірніше, дії РФ вказують на намір вибудувати кордон оборони.

17 травня президент заявив, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії. Також він зазначив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.

Читайте також: "РФ дійшла до першої лінії. У планах – Вовчанськ". Зеленський про ситуацію на фронті – за хвилину