Атака на Харківську область може бути першою хвилею ширшого наступу – Зеленський
Травневий наступ росіян у Харківської області може бути лише першою хвилею ширших атак. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP.
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"Вони розпочали свою операцію, вона може складатися з кількох хвиль. І це їхня перша хвиля. Але після цієї першої хвилі ситуація під контролем", — запевнив він.
За словами Зеленського, Росія не має сил для широкомасштабного наступу на столицю, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що східні території та Харків нині є головними цілями армії РФ.
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- 17 травня розвідка Естонії заявила, що російська армія не має планів щодо захоплення Харкова. Найімовірніше, дії РФ вказують на намір вибудувати кордон оборони.
- 17 травня президент заявив, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії. Також він зазначив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.
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