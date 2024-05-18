Зеленський: У Росії недостатньо сил для наступу на Київ, як у 2022-му, але вона як звір

Президент наголосив, що якщо ворог відчує десь слабкість у цьому напрямку – буде тиснути

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Росія не зможе здійснити великий наступ на Київ, як це було у 2022 році, адже їй не вистачить для цього сил. Водночас Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для AFP, цитує видання "Голос Америки".

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Зеленський зазначив, що у Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення".

Він підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість та закликав розгорнути дві батареї зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю.

"Вони (росіяни, – ред.) як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", – наголосив Зеленський.

Коментуючи ситуацію щодо наступу росіян у Харківській області, глава держави сказав, що російські війська хочуть атакувати Харків. За його словами, окупанти розуміють, що це буде "дуже важко".

"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", – підкреслив президент.

13 травня Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

14 травня начальник ГУР заявив, що очікує від росіян наступу у Сумській області. Того ж дня від повідомив, що російські окупаційні війська "із самого початку" планували у Сумській області наступ, подібний до того, який вони зараз реалізують у Харківській області.

17 травня президент заявив, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії. Також він зазначив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.

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