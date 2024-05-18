Зеленский: У России не хватает сил для наступления на Киев, как в 2022-м, но она как зверь

Президент подчеркнул, что если враг почувствует где-то слабость в этом направлении – будет давить

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Россия не сможет осуществить большое наступление на Киев, как это было в 2022 году, ведь ей не хватит для этого сил. В то же время Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для AFP, цитирует издание "Голос Америки".

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Зеленский отметил, что у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения".

Он подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью.

"Они (россияне, – ред.) как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", – подчеркнул Зеленский.

Комментируя ситуацию относительно наступления россиян в Харьковской области, глава государства сказал, что российские войска хотят атаковать Харьков. По его словам, оккупанты понимают, что это будет "очень трудно".

"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут бороться долго", – подчеркнул президент.

13 мая Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумщины и Черниговщины – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

14 мая начальник ГУР заявил, что ожидает от россиян наступления в Сумской области. В тот же день он сообщил, что российские оккупационные войска "изначально" планировали в Сумской области наступление, подобное тому, которое они сейчас реализуют в Харьковской области.

17 мая президент заявил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии. Также он отметил, что перетин россиянами границы в Харьковской области связан с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

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