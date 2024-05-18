Атака на Харьковскую область может быть первой волной широкого наступления – Зеленский

Президент заверил, что после этой первой волны ситуация под контролем

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Майское наступление россиян в Харьковской области может быть только первой волной более широких атак. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью AFP .

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"Они начали свою операцию, она может состоять из нескольких волн. И это первая их волна. Но после этой первой волны ситуация под контролем", — заверил он.

По словам Зеленского, у России нет сил для широкомасштабного наступления на столицу, как это было в начале полномасштабного вторжения. В то же время он считает, что восточные территории и Харьков являются главными целями армии РФ.

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17 мая разведка Эстонии заявила, что у российской армии нет планов по захвату Харькова. Скорее всего, действия РФ указывают на намерение построить границу обороны.

17 мая президент заявил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии. Также он отметил, что перетин россиянами границы в Харьковской области связан с тем, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны – россияне вместо этого атакуют с расстояния.

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