Россия хочет создать "буферную зону", а не взять Харьков – разведка Эстонии

Как отметил глава разведки Эстонии Кивисельг, для взятия Харькова РФ нужно направить в регион 300 000 человек, но сейчас там находится около 35 000

Антс Кивисельг (Скриншот с видео)

У российской армии нет планов по захвату Харькова. Скорее всего, действия РФ указывают на намерение построить границу обороны. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщил национальный телевещатель страны ERR.

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Кивисельг отметил, что боевые действия в Украине продолжаются на всей линии фронта, а российские силы совершают в среднем по 140 атак в сутки. Основные бои проходят в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Наступательная активность РФ в Харьковской области, по его мнению, свидетельствует о намерении создать "буферную зону", а не о планах захвата Харькова.

"Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вперед на недавно открытом Харьковском направлении, но их темп падает. Это и характер поведения ВС РФ скорее говорят о желании создать буферную зону", – сказал он.

Российские солдаты атаковали и уничтожили важные мосты в Волчанске – это создает естественную преграду между подразделениями Вооруженных Сил Украины и армией РФ. Поэтому, как считает Кивисельг, это скорее указывает на намерение россиян выстроить границу обороны, чем на создание плацдарма для продвижения в Харьков.

По его словам, всего на Харьковском направлении сейчас сосредоточено около 35 000 военнослужащих РФ, и, вероятнее всего, ближайшее время эта группировка вырастет.

Однако для взятия Харькова врагу нужно иметь около 300 000 человек, которых Россия вряд ли сможет разместить в регионе, добавил он.

17 мая Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области. Армия РФ смогла продвинуться максимум на 10 км.

По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.

Кроме того, он сообщил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в области, и сейчас они находятся примерно на первой линии.

В Генштабе проинформировали, что по состоянию на утро 17 мая на севере Харьковской области продолжается одно боестолкновение в районе Старицы. В Волчанске идет работа по усилению обороны и улучшению тактического положения.

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