Росія хоче створити "буферну зону", а не взяти Харків – розвідка Естонії

Як зазначив глава розвідки Естонії Антс Ківісельг, для взяття Харкова Росії потрібно направити у регіон 300 000 осіб, але зараз там зосереджено близько 35 000

Антс Ківісельг (Скриншот з відео)

Російська армія не має планів щодо захоплення Харкова. Найімовірніше, дії РФ вказують на намір вибудувати кордон оборони. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомив національний телемовник країни ERR.

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Ківісельг зазначив, що бойові дії в Україні тривають на всій лінії фронту, а російські сили здійснюють у середньому по 140 атак на добу. Основні бої йдуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Наступальна активність РФ у Харківській області, на його думку, свідчить про намір створення "буферної зони", а не про плани захопити Харків.

"Збройні сили Російської Федерації просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їхній темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ швидше говорять про бажання створити буферну зону", – сказав він.

Російські солдати атакували та знищили важливі мости в районі Вовчанська – це створює природну перешкоду між підрозділами Збройних Сил України та армією РФ. Тому, як вважає Ківісельг, це радше вказує на намір росіян вибудувати кордон оборони, ніж створення плацдарму для просування на Харків.

За його словами, загалом на Харківському напрямку зараз зосереджено близько 35 000 військовослужбовців РФ, і, найімовірніше, найближчим часом це угруповання зросте.

Проте для взяття Харкова ворогу потрібно мати під 300 000 осіб, яких Росія навряд чи зможе розмістити у регіоні, додав він.

17 травня Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська на Харківщині. Армія РФ змогла просунутись максимум на 10 км.

За словами президента, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони.

Крім цього, він повідомив, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень на Харківщині, і зараз вони перебувають приблизно на першій лінії.

У Генштабі проінформували, що станом на ранок 17 травня на півночі Харківщини триває одне боєзіткнення у районі Стариці. У Вовчанську йде робота з посилення оборони та покращення тактичного положення.

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