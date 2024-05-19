Харківщина. Росіяни активізувалися, захисники обороняються й контратакують – Генштаб

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни дещо активізувалися на Харківському напрямку, намагаються потіснити Сили оборони, завдали авіаудару біля Лук'янців. Натомість українські захисники обороняються й подекуди проводять контратаки, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За даними військових, загарбники дещо активізувалися на напрямку – станом на 13:30 там відбувалося сім бойових зіткнень.

Водночас вони характеризують ситуацію як динамічну, окупанти намагаються потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці та Липців.

Окрім цього біля Лук'янців росіяни завдали авіаудару із застосуванням п'яти керованих авіабомб, зазначив Генштаб.

Загалом, українські захисники тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках, підсумовує відомство.

Станом на 18 травня Генштаб повідомляв, що окупанти поки що припинили активні дії на Харківському напрямку, але активізувались на Сіверському.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP сказав, що травневий наступ росіян у Харківській області може бути лише першою хвилею ширших атак. За тиждень наступу росіяни окупували близько десяти сіл та зайшли у північну частину міста Вовчанськ.

17 травня Зеленський розказав журналістам, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в Харківській області, далі першої лінії фортифікацій росіяни не зайшли.

19 травня росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Загинуло п'ятеро людей, 16 поранено.

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