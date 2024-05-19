Ситуація на фронті. На Харківському напрямку атаки стихли, активізувалися в іншому місці

Фото: Ліберови / Instagram

Протягом суботи, 18 травня, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, з початку неділі – уже 39. Росіяни поки що припинили активні дії на Харківському напрямку, але зате активізувались на Сіверському, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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"На Харківському напрямку [з початку доби] противник активних дій не проводив. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем", – йдеться в повідомленні військових.

За минулу добу росіяни втратили на цьому напрямку 209 військових та 43 одиниці техніки, з початку неділі – чотирьох військових та 14 одиниць техніки.

Зате на Сіверському напрямку росіяни активізували спроби пошуку слабких місць в обороні. З початку доби там відбулося уже 15 атак, 11 з яких ще тривали станом на 10:30 ранку.

Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка та Роздолівка, але, за даними військових, без успіху.

Продовжуються атаки на Краматорському (сім з початку дня), Покровському (десять), Курахівському (одна), Времівському (дві), Придніпровському (одна) напрямках.