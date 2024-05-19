Ситуация на фронте. На Харьковском участке атаки стихли, активизировались в другом месте
В течение субботы, 18 мая, на фронте произошло 110 боевых столкновений, с начала воскресенья – уже 39. Россияне пока прекратили активные действия на Харьковском направлении, но зато активизировались на Северском, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки россияне потеряли в этом направлении 209 военных и 43 единицы техники, с начала воскресенья – четверых военных и 14 единиц техники.
Зато на Северском направлении россияне активизировали попытки поиска слабых мест в обороне. С начала суток там произошло уже 15 атак, 11 из которых продолжались по состоянию на 10:30 утра.
Враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Белогоровка и Раздоловка, но, по данным военных, безуспешно.
Продолжаются атаки на Краматорском (семь с начала дня), Покровском (десять), Кураховском (одна), Времивском (две), Приднепровском (одна) направлениях.
- Президент Владимир Зеленский в интервью AFP сказал, что майское наступление россиян в Харьковской области может быть только первой волной более широких атак. За неделю наступления россияне оккупировали около десяти сел и зашли в северную часть города Волчанск.
- 17 мая Зеленский рассказал журналистам, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области, дальше первой линии фортификаций россияне не зашли.