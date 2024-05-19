Харьковщина. Россияне активизировались, защитники обороняются и контратакуют – Генштаб

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Россияне несколько активизировались на Харьковском направлении, пытаются потеснить Силы обороны, нанесли авиаудар возле Лукьянцев. Украинские защитники обороняются и иногда проводят контратаки, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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По данным военных, захватчики несколько активизировались на направлении – по состоянию на 13:30 там происходило семь боевых столкновений.

В то же время они характеризуют ситуацию как динамическую, оккупанты пытаются потеснить подразделения Сил обороны близ Волчанска, Старицы и Липцев.

Кроме этого, около Лукьянцев россияне нанесли авиаудар с применением пяти управляемых авиабомб, отметил Генштаб.

В целом, украинские защитники держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках, заключает ведомство.

По состоянию на 18 мая Генштаб сообщал, что оккупанты пока прекратили активные действия на Харьковском направлении, но активизировались на Северском.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Президент Владимир Зеленский в интервью AFP сказал, что майское наступление россиян в Харьковской области может быть только первой волной более широких атак. Через неделю наступления россияне оккупировали около десяти сел и зашли в северную часть города Волчанск.

17 мая Зеленский рассказал журналистам, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области, дальше первой линии фортификаций россияне не зашли.

19 мая россияне ударили ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. Погибли пять человек, 16 ранены.

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